Плющев — о нападающем Зыкове: «В прошедшем сезоне КХЛ он ничем выдающимся не запомнился»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил выступление нападающего СКА Валентина Зыкова в минувшем сезоне КХЛ.

«С этим парнем я вплотную не работал. Не знаю его морально-волевые качества. Раз он выступает за одного из лидеров лиги, наверное, есть перспектива роста. Он выходит в основном составе. Конечно, когда тебе 28, а не 19, сложнее прогрессировать. Но если есть желание, можно добиться всего: и в НХЛ вернуться, и курить бросить или еще чего-то добиться. Чем запомнился Зыков в прошлом сезоне КХЛ? Есть фамилии на слуху: Радулов, Мичков, Шипачев. Он не запомнился мне какой-то индивидуальностью на площадке или неординарными действиями, ничем таким выдающимся», — приводит слова Плющева Legalbet.

Зыков выступает за СКА с 2021 года. В минувшем сезоне форвард провел 70 матчей и набрал 27 (9+18) очков. В НХЛ хоккеист играл за «Каролину», «Эдмонтон» и «Вегас».