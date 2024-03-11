Крикунов: «В моменте с победным голом «Магнитки» судьи пропустили явное нарушение»

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в разговоре с «СЭ» прокомментировал момент, предшествовавший победному голу «Металлурга» в овертайме шестого матча серии против «Амура» (3:2 ОТ, 4-2).

— Там игрок выбил клюшку у атакующего игрока, перехватил шайбу, затем последовал гол, судьи пропустили чистое нарушение, — сказал «СЭ» Крикунов.

«Магнитка» одержала победу в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.