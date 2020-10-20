Владимир Крикунов: «Одно могу сказать: с COVID-19 шутить нельзя ни в коем случае»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, как ему работается в условиях эпидемии коронавируса и постоянного риска заболеть.

— Коронавирус не отступает. Валит людей. Одно могу сказать: с COVID-19 шутить нельзя ни в коем случае. Но при этом всем нам, по возможности, надо продолжать жить и работать, — приводит слова Крикунова РИА «Новости».

— Даже не представляю, как вы можете руководить командой в нынешних условиях.

— Можно сказать, что мы в «Динамо» уже привыкли к пандемическим особенностям нынешнего сезона. Отчасти нам повезло, что с этой заразой массово мы соприкоснулись в подготовительный период. С другой стороны, ничего особенного о протекании этой болезни лично я сказать не могу. По большому счету, мы каждый год в сезон острых респираторных заболеваний сталкиваемся с подобным. Единственное отличие коронавируса от гриппа и ОРВИ в том, что в два раза увеличиваются сроки восстановления инфицированных.

— Но ведь помимо опасности подхватить COVID-19 хоккеисты продолжают получать повреждения в игровых ситуациях.

— К сожалению, без этого в хоккее никак не обойтись. Коронавирусом переболел и забыл про него, а травмы были, есть и будут. К большому сожалению, на некоторое время мы потеряли Владимира Брюквина, который играл в одном звене с нашими легионерами Пулккиненом и Линдбергом и очень неплохо с ними взаимодействовал. Из-за отсутствия Брюквина в игре против ЦСКА с финном и шведом играл Даниил Тарасов.

— Я так понимаю, в связи с этим работы вам предстоит непочатый край?

— Мы всегда много работали, и отходить от привычного ритма не собираемся. Мастерства у наших хоккеистов предостаточно, и когда они начнут выкладываться на все сто в каждом игровом эпизоде, бороться с соперником за каждый метр пространства, тогда «Динамо» будет чаще побеждать и, соответственно, радовать наших болельщиков.