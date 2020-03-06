Владимир Крикунов: Мы плохо объяснили команде, что «Спартак» не сдается"

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов объяснил первое поражение (4:5 ОТ) в серии со «Спартаком» тем, что его команду сгубило быстро полученное преимущество в счете.

— Начали мы за здравие. Кончили за упокой. Сыграли хорошо на контратаках в дебюте матча, повели 3:0. Видимо, этот счет нас подзагубил, — отметил Крикунов. — Успокоились, хотя мы говорили ребятами, что играть еще целый матч. «Спартак» не сдается, борется. Мы, к сожалению, плохо это ребятам объяснили.

— 3-17 по броскам в третьем периоде это заслуга соперника или ваша психология?

— И «Спартак» играл хорошо, и мы решили сохранить преимущество в счете, поэтому и не бросали, хотели все разыграть. Прижались к своим воротам. Когда ломается психология, то ломается и тактика.

— Почему решили выпустить Бочарова?

— Думали, что он на свежести сыграет хорошо.

— По какой причине меняли состав первой тройки?

— Иногда там появлялся Тарасов. Он с ними хорошо играет. Думали освежить звено. (Михаил Зислис)