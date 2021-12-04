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Владимир Крикунов: «Мы очень тяжело добирались в Нижний Новгород»

23:04
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Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3 Б).

«Мы очень тяжело добирались в Нижний Новгород. Прилетели сегодня практически сразу на матч. Пошутили с командой перед игрой, что раз не тренировались, то сил должно на игру остаться больше. Все ребята сегодня молодцы, что в такой сложной ситуации не спасовали. Бились, боролись до конца. Поэтому и буллиты сумели удачно пробить. Много моментов на которые обращаем внимание команды, много над чем надо ещё работать. И игра на вбрасываниях, и игра в большинстве, и многое другое. Но пусть это останется внутри команды», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/04/493631.html

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