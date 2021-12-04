Владимир Крикунов: «Мы очень тяжело добирались в Нижний Новгород»

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3 Б).

«Мы очень тяжело добирались в Нижний Новгород. Прилетели сегодня практически сразу на матч. Пошутили с командой перед игрой, что раз не тренировались, то сил должно на игру остаться больше. Все ребята сегодня молодцы, что в такой сложной ситуации не спасовали. Бились, боролись до конца. Поэтому и буллиты сумели удачно пробить. Много моментов на которые обращаем внимание команды, много над чем надо ещё работать. И игра на вбрасываниях, и игра в большинстве, и многое другое. Но пусть это останется внутри команды», — цитирует тренера сайт КХЛ.