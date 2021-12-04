Немировски: «Обидно, что потеряли очко сегодня»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4 Б).

«Обидно, что потеряли очко сегодня. Спасибо болельщикам, которые сегодня были на трибунах, и несмотря на счет поддерживали команду.

В чем кроется причина поражения? Мы больше всех бросаем в лиге, больше всех заходим в чужую зону, но забить не можем. Второй момент — мы слишком много играли поперек площадки, когда надо было двигать шайбу вперед. Надо быстрее играть. В последнее время у нас потерялась уверенность в том что забьем. Замена вратаря сегодня была попыткой встряхнуть команду.

Сегодня в заявке на игру было семь защитников, но сыграли в пять потому, что мы смотрели на то, как себя ребята себя чувствуют. И если бы был спад, то мы выпустили бы на лед молодых защитников. Но основные игроки чувствовали себя хорошо. Есть надежда что на матч с ЦСКА вернутся в строй два-три хоккеиста», — цитирует тренера сайт КХЛ.