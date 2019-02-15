"Витязь" уступил "Локомотиву", потерпев пятое поражение подряд

"Витязь" проиграл "Локомотиву" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:4. Дублем в составе клуба из Подольска отметился форвард Павел Чернов, победную шайбу у ярославцев забросил нападающий Петри Контиола.

"Витязь" занимает 7-е место в Западной конференции, имея в активе 61 очко. "Локомотив" с 85 баллами располагается на 3-й строчке.

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"Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (Подольск) - 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Локтионов - 16 (бол., Козун), 25:43 - 1:0. Ржепик - 14 (Стасенко), 26:19 - 1:1. Картаев - 6 (Осипов, Красковский), 26:49 - 2:1. Осипов - 3 (Козун), 34:47 - 3:1. Чернов - 6 (Макеев), 38:41 - 3:2. Контиола - 9 (Козун, Накладал), 47:24 - 4:2. Чернов - 7 (Кокарев, Комаров), 52:47 - 4:3.

Вратари: Коновалов - Ортио (59:05).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 42 (17+15+10) - 23 (5+6+12).

Судьи: Наумов, Оленин.

15 февраля. Ярославль. "Арена-2000".

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