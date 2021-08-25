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Дубль Никишина помог «Спартаку» обыграть «Витязь» на Кубка мэра Москвы

16:15
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«Спартак» обыграл «Витязь» в матче Кубка мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Дубль в составе победителей оформил защитник Александр Никишин. Единственную шайбу у «Витязя» забросил Федор Малыхин.

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Кубок мэра Москвы

«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Никишин — 1 (Шашков, Кугрышев), 8:32 — 0:1. Малыхин — 1 (Антипин, Воеводин), 25:26 — 1:1. Никишин — 2 (Шашков, Кугрышев), 48:32 — 1:2.

Вратари: Ежов — Красиков.

25 августа. Подольск. ЛД «Витязь».

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Александр Кравченко все материалы автора

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