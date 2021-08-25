Главный тренер «Спартака» — о переходе Локтионова: «Если так, это замечательно для клуба»
16:52
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал переход нападающего Андрея Локтионова. Ранее сообщалось, что «Амур» обменял права на форварда в «Спартак», о чем «СЭ» рассказал агент хоккеиста Сергей Исаков.
— Локтионов? Он же в Хабаровске. Не слышал ничего еще, у нас игра была. Если так, это замечательно для клуба. Нам нужны хорошие центры.
В прошлом сезоне Локтионов выступал за ЦСКА и набрал 16 (3+13) очков в 35 встречах. В июле «Амур» сообщал, что игрок не намерен подписывать контракт с новым клубом.
(Надежда Тонконог)
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