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«Амур» обменял Локтионова в «Спартак»

15:13
Андрей Локтионов. Фото ПХК ЦСКА
Андрей Локтионов. Фото ПХК ЦСКА
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«Амур» обменял права на форварда Андрея Локтионова в «Спартак», об этом «СЭ» рассказал агент хоккеиста Сергей Исаков.

За 31-летнего хоккеиста хабаровский клуб получил денежную компенсацию и 22-летнего нападающего Кирилла Слепца.

В прошлом сезоне Локтионов выступал за ЦСКА и набрал 16 (3+13) очков в 35 встречах. В июле «Амур» сообщал, что игрок не намерен подписывать контракт с новым клубом.

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Михаил Зислис все материалы автора

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