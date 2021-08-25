«Амур» обменял Локтионова в «Спартак»

«Амур» обменял права на форварда Андрея Локтионова в «Спартак», об этом «СЭ» рассказал агент хоккеиста Сергей Исаков.

За 31-летнего хоккеиста хабаровский клуб получил денежную компенсацию и 22-летнего нападающего Кирилла Слепца.

В прошлом сезоне Локтионов выступал за ЦСКА и набрал 16 (3+13) очков в 35 встречах. В июле «Амур» сообщал, что игрок не намерен подписывать контракт с новым клубом.