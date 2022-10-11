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11 октября, 21:58

«Витязь» в овертайме обыграл «Спартак»

Руслан Минаев
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«Витязь» в гостях обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

Победу подмосковному клубу принесла шайба Кирилла Рассказова в овертайме.

Это вторая победа «Витязя» над «Спартаком» за последние два дня.

Клуб из Подольска набрал 23 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Запада. «Спартак» — шестой с 21 очком.

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«Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Рассказов — 5 (Рой, Старков), 63:03 — 0:1.

Вратари: Рибар (Красиков, 40:00) — Дорожко.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (11+8+11+2) — 42 (8+17+13+4).

Судьи: Наумов, Раводин.

11 октября. Москва. Мегаспорт.

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ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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1 СКА 17 16 1 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Витязь 17 10 7 23
4 Торпедо 16 10 6 21
5 Локомотив 16 9 7 21
6 Спартак 18 8 10 21
7 ЦСКА 16 9 7 21
8 Динамо Мн 17 7 10 17
9 Куньлунь 18 7 11 17
10 Северсталь 17 7 10 17
11 Сочи 15 3 12 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 17 12 5 25
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 16 9 7 20
4 Ак Барс 16 8 8 19
5 Сибирь 18 8 10 18
6 Барыс 17 8 9 17
7 Адмирал 17 7 10 16
8 Трактор 18 6 12 14
9 Авангард 16 6 10 13
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11 Амур 16 5 11 13
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13.10 16:30
Авангард – Амур
 - : -
13.10 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
13.10 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
13.10 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
13.10 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
13.10 19:30
Витязь – ЦСКА
 - : -
13.10 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
13.10 19:30
Сочи – Нефтехимик
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