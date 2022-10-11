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11 октября, 21:54

Гол Глотова принес СКА победу над минским «Динамо»

Мария Гусева
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СКА дома обыграл минское «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе питерской команды отметились Александр Волков, Игорь Ожиганов и Василий Глотов, который забил победный гол в овертайме.

За минский клуб шайбы забросили Павел Варфоломеев и Джон Гилмор.

СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Динамо» Минск располагается на 8-м месте с 17 очками.

В следующем матче «Динамо» в Москве сыграет со «Спартаком» 13 октября, СКА в Ярославле встретится с «Локомотивом» в этот же день.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Волков — 8 (Бардаков, Пыленков), 5:55 — 1:0. Варфоломеев — 5 (Спунер, Емелин), 7:01 — 1:1. Гилмор — 1 (бол., Спунер, Варфоломеев), 35:55 — 1:2. Ожиганов — 5 (Галимов, Никишин), 42:52 — 2:2. Глотов — 3 (Жафяров), 61:44 — 3:2.

Вратари: Самонов — Шостак.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (12+8+9+1) — 20 (8+3+9+0).

Судьи: Морозов, Оленин.

11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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Западная конференция И В П О
1 СКА 17 16 1 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Витязь 17 10 7 23
4 Торпедо 16 10 6 21
5 Локомотив 16 9 7 21
6 Спартак 18 8 10 21
7 ЦСКА 16 9 7 21
8 Динамо Мн 17 7 10 17
9 Куньлунь 18 7 11 17
10 Северсталь 17 7 10 17
11 Сочи 15 3 12 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 17 12 5 25
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 16 9 7 20
4 Ак Барс 16 8 8 19
5 Сибирь 18 8 10 18
6 Барыс 17 8 9 17
7 Адмирал 17 7 10 16
8 Трактор 18 6 12 14
9 Авангард 16 6 10 13
10 Нефтехимик 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 13
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13.10 16:30
Авангард – Амур
 - : -
13.10 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
13.10 17:00
Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
13.10 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
13.10 19:30
Локомотив – СКА
 - : -
13.10 19:30
Витязь – ЦСКА
 - : -
13.10 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
13.10 19:30
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