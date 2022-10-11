Гол Глотова принес СКА победу над минским «Динамо»
СКА дома обыграл минское «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Голами в составе питерской команды отметились Александр Волков, Игорь Ожиганов и Василий Глотов, который забил победный гол в овертайме.
За минский клуб шайбы забросили Павел Варфоломеев и Джон Гилмор.
СКА лидирует в Западной конференции КХЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. «Динамо» Минск располагается на 8-м месте с 17 очками.
В следующем матче «Динамо» в Москве сыграет со «Спартаком» 13 октября, СКА в Ярославле встретится с «Локомотивом» в этот же день.
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СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Волков — 8 (Бардаков, Пыленков), 5:55 — 1:0. Варфоломеев — 5 (Спунер, Емелин), 7:01 — 1:1. Гилмор — 1 (бол., Спунер, Варфоломеев), 35:55 — 1:2. Ожиганов — 5 (Галимов, Никишин), 42:52 — 2:2. Глотов — 3 (Жафяров), 61:44 — 3:2.
Вратари: Самонов — Шостак.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 30 (12+8+9+1) — 20 (8+3+9+0).
Судьи: Морозов, Оленин.
11 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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|13
|11
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|16
|5
|11
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|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
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|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
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|13.10
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|
Витязь – ЦСКА
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|13.10
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Спартак – Динамо Мн
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|13.10
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