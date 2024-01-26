«Витязь» — «Сочи»: видеообзор матча

«Сочи» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей голы забивали Артур Тянулин, Артем Волков и Матвей Мичков, для которого шайба стала 14-й в 36 матчах в этом сезоне. У хозяев отметились Александр Яремчук и Владислав Цицюра.

«Сочи» одержал третью победу подряд. «Леопарды» набрали 42 очка и обошли «Витязь» (41) в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Балашихи потерпел третье поражение подряд.