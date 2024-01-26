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Сегодня, 21:58

«Витязь» — «Сочи»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Сочи» на выезде победил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей голы забивали Артур Тянулин, Артем Волков и Матвей Мичков, для которого шайба стала 14-й в 36 матчах в этом сезоне. У хозяев отметились Александр Яремчук и Владислав Цицюра.

«Сочи» одержал третью победу подряд. «Леопарды» набрали 42 очка и обошли «Витязь» (41) в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Балашихи потерпел третье поражение подряд.

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3 Сал. Юлаев 55 35 20 74
4 Автомобилист 58 32 26 70
5 Трактор 56 31 25 68
6 Лада 57 28 29 68
7 Ак Барс 55 32 23 66
8 Нефтехимик 57 23 34 57
9 Сибирь 56 22 34 53
10 Амур 55 21 34 53
11 Барыс 55 19 36 44
12 Адмирал 55 16 39 43
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1 СКА 56 37 19 77
2 Локомотив 55 36 19 76
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4 Спартак 56 32 24 72
5 Торпедо 55 32 23 68
6 Северсталь 55 28 27 63
7 ЦСКА 55 28 27 61
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 56 18 38 42
10 Витязь 55 17 38 41
11 Куньлунь РС 56 17 39 40
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