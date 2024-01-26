«Трактор» по буллитам переиграл «Нефтехимик»
«Трактор» на выезде по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:5.
У гостей в основное время счет сравнял Антон Бурдасов, отметившись на последней минуте третьего периода. У хозяев по два очка набрали Владимир Брюквин, Дмитрий Жукенов, Евгений Митякин и Дмитрий Соколов.
Победный буллит реализовал Максим Шабанов.
«Трактор» одержал третью победу подряд и набрал 68 очков. Клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Нижнекамский клуб с 57 очками занимает 8-е место в таблице «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Блажиевский — 4 (Ткачев, Шабанов), 6:47 — 0:1. Точилкин — 2 (Митякин), 8:12 — 1:1. Ди — 7 (бол., Белозеров, Митякин), 9:34 — 2:1. Брюквин — 9 (Соколов, Жукенов), 28:47 — 3:1. Рыков — 5, 29:02 — 3:2. Сериков — 3 (Ураков, Пастухов), 34:31 — 4:2. Бурдасов — 17 (Антипин), 39:49 — 4:3. Жукенов — 3 (Брюквин, Соколов), 42:15 — 5:3. Робинсон — 8 (мен.), 48:05 — 5:4. Бурдасов — 18 (Шабанов), 59:14 — 5:5.
Победный буллит: Шабанов.
Вратари: Долганов (Тихомиров, 65:00) — Мыльников (57:55 — 59:14).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (10+9+7+3) — 30 (12+11+7+0).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
26 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.
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|8
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|55
|25
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|55
|9
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|56
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|38
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|56
|17
|39
|40
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|0 : 3
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
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|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|4 : 2
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|2 : 1 Б
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
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|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|2 : 3
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|3 : 5
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|5 : 1
|26.01
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|
Северсталь – Сибирь
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|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
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