"Витязь" после шести поражений обыграл минское "Динамо"

"Витязь" обыграл минское "Динамо" в матче регулрного чемпионата КХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил Миро Аалтонен.

Подмосковная команда прервала серию поражений, котора насчитывала шесть игр. Команда с 63-мя очками занимает 8-е место в Западной конференции. На 1 очко "Витязь" опережают "Спартак" и "Сочи", на 1 очко отстает рижское "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Динамо" (Минск) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Макеев - 14 (Мозик), 2:26 - 1:0. Ржепик - 15 (Семин), 3:51 - 2:0. Пулккинен - 13 (Терещенко, Хауден), 12:18 - 2:1. Столяров - 5 (бол., Аалтонен, Ржепик), 23:18 - 3:1. Лисовец - 7 (бол., С. Костицын, Хенкель), 42:13 - 3:2. Пулккинен - 14 (Ковыршин), 43:48 - 3:3. Аалтонен - 19 (бол., Семин, Ржепик), 45:37 - 4:3.

Вратари: Ортио - Карнаухов (59:27).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (16+4+9) - 28 (5+15+8).

Судьи: Букин, Сергеев.

20 февраля. Подольск. ЛД "Витязь".