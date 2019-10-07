«Витязь» одержал волевую победу над рижским «Динамо» и вышел на первое место в КХЛ
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» из Риги принимало «Витязь». Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.
Подмосковная команда набрала 25 очков и возглавила трунирную таблицу КХЛ.
«Витязь» выиграл 12-й матч из 14 в сезоне и 12 матчей подряд набрал очки. «Динамо» проиграло 8-й матч подряд и 11-й из 14 в сезоне.
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«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Павлов — 1 (Сотниекс, Липсбергс), 7:38 — 1:0. Артюхин — 1, 42:01 — 1:1. Чернов — 3 (Ержабек, Евсеенков), 55:19 — 1:2.
Вратари: Макаров (58:32) — Ежов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (10+7+8) — 39 (6+22+11).
Судьи: Оленин, Оскирко.
7 октября. Рига. «Арена Рига».
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