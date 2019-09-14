«Витязь» обыграл «Сибирь» по буллитам

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимал «Сибирь». Основное время матча закончилось со счетом 2:2.

Победитель встречи определялся в серии буллитов. Лучше их исполнили игроки «Витязя».

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«Витязь» (Подольск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Саюстов — 1 (Миловзоров, Логинов), 9:10 — 0:1. Шевченко — 1 (Ержабек), 28:18 — 1:1. Ермаков — 1 (Пелтола), 35:07 — 1:2. Шинкевич — 1 (Лаюнен, Гребенщиков), 48:56 — 2:2.

Победный буллит: Чернов.

Вратари: Ежов — Сятери (Красиков, 65:00).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 42 (11+15+15+1) — 28 (13+8+3+4).

Судьи: Букин, Гусев.

14 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».

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