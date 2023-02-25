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Сегодня, 19:13

Минское «Динамо» стало последним участником Кубка Гагарина-2023

Виталий Косик
Корреспондент
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Минское «Динамо» одержало победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе «Витязя» отличился Степан Старков.

За «Динамо» забросили Ник Меркли и Джозеф Душак. Минская команда стала последним участником Кубка Гагарина-2023.

«Витязь» располагается на 6-м месте с 76 очками за 68 матчей.

«Динамо» занимает 8-ю строчку с 68 очками за 68 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Меркли — 20 (Алистров), 7:57 — 0:1. Старков — 17 (Кара), 17:09 — 1:1. Душак — 9 (Барберио, Пакетт), 45:21 — 1:2.

Вратари: Дорожко (57:24) — Шостак.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (7+18+5) — 41 (20+5+16).

Судьи: Беляев, Бирин.

25 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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Определились все участники Кубка Гагарина-2023
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 67 43 24 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 67 42 25 90
5 Динамо М 67 37 30 85
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 67 30 37 73
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 67 21 46 49
11 Сочи 67 10 57 30
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 67 40 27 89
2 Авангард 67 39 28 85
3 Сал. Юлаев 67 37 30 84
4 Сибирь 67 38 29 83
5 Металлург 67 35 32 82
6 Автомобилист 67 36 31 81
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 67 30 37 70
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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