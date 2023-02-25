Определились все участники Кубка Гагарина-2023

Минское «Динамо» стало последним участником Кубка Гагарина-2023 благодаря победе над «Витязем» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Таким образом стали известны все участники плей-офф от Западной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», московское «Динамо», «Витязь», «Северсталь» и минское «Динамо».

В Восточной конференции участниками плей-офф КХЛ стали: «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик».

Ранее были определены первые четыре пары первого раунда плей-офф КХЛ.