«Витязь» обыграл «Барыс» благодаря голу Педана в овертайме
«Витязь» обыграл «Барыс» в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В составе «Витязя» забили Александр Яремчук, Станислав Яровой и Руслан Педан. За «Барыс» отличились Понтус Оберг и Кирилл Савицкий.
«Витязь» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав девять очков в 15 матчах. «Барыс» находится на 11-м месте Восточной конференции, набрав 11 очков в 15 матчах.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Барыс» (Астана) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Оберг — 9, 5:51 — 0:1. Яремчук — 4 (Валенцов), 6:08 — 1:1. Савицкий — 2 (Лабейт), 21:12 — 1:2. Яровой — 4 (Кара, Барак), 35:28 — 2:2. Педан — 1 (Кара, Барак), 61:02 — 3:2.
Вратари: Дорожко — Шутов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (9+11+14+1) — 37 (11+17+9+0).
Судьи: Метальников, Шувалов.
6 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 1144 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|6.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|3 : 2
|6.10
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|0 : 4
|6.10
|17:00
|
Металлург Мг – Сал. Юлаев
|6 : 3
|6.10
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|2 : 3
|6.10
|19:00
|
Витязь – Барыс
|3 : 2 ОТ
|6.10
|19:30
|
Динамо Мн – Локомотив
|3 : 2 Б