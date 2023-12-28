«Спартак» нанес минскому «Динамо» четвертое поражение подряд

«Спартак» в гостях обыграл минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу красно-белым принесли голы Максима Цыпалакова, Михаила Мальцева, Павла Порядина и Шэйна Принса. Первые трое также отдали по одной голевой передаче. В активе Николая Голдобина два ассиста.

Единственную шайбу хозяев забросил Александр Волков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Цыплаков — 20 (Локтионов), 20:57 — 0:1. Волков — 8 (бол., Энас, Керран), 22:30 — 1:1. Мальцев — 1 (Порядин, Голдобин), 25:57 — 1:2. Порядин — 21 (Голдобин, Мальцев), 39:33 — 1:3. Принс — 13 (Цыплаков, Зайцев), 49:19 — 1:4.

Нереализованный буллит: Цыплаков (Спартак), 43:58.

Вратари: Вельмакин (Фергюсон, 40:00) — Рибар.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (19+15+10) — 21 (5+12+4).

Судьи: Бирин, Гофман.

28 декабря. Минск. «Минск-Арена». 14503 зрителя.