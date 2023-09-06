«Витязь» вырвал победу у «Адмирала» в серии буллитов

«Витязь» обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У подмосковной команды в основное время шайбу забросил Иван Савчик, у клуба из Владивостока — Александр Горшков. Победный булит на счету форварда «Витязя» Владимира Галузина.

Клуб из Подмосковья занимает 11-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка. «Адмирал» с 1 очком идет 11-м на «Востоке».

8 сентября «Витязь» сыграет против «Трактора», а «Адмирал» в этот же день встретится со «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Савчик — 1 (Угольников), 1:19 — 1:0. Горшков — 1 (Берлев), 48:40 — 1:1.

Победный буллит: Галузин.

Вратари: Шикин — Серебряков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+10+9+2) — 37 (9+12+12+4).

Судьи: Морозов, Мочалов.

6 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Аверин — 1, 10:29 — 1:0. Дер-Аргучинцев — 1 (бол., Кравцов, Бурдасов), 28:17 — 1:1. Дер-Аргучинцев — 2 (Кравцов), 54:43 — 1:2. Каюмов — 1, 58:32 — 2:2. Каюмов — 2 (Рафиков, Иванов), 64:35 — 3:2.

6 сентября. Ярославль. Арена-2000.