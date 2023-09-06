«Северсталь» на выезде обыграла «Нефтехимик»

«Северсталь» одержала победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

В составе череповецкой команды голами отметились Павел Денисов, Михаил Ильин, Василий Токранов и Егор Степанов, оформивший дубль. У клуба из Нижнекамска по шайбе забросили Михаил Назаров, Энтони Камара и Булат Шафигуллин.

На данный момент «Северсталь» с 4 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной Конференции. «Нефтехимик» расположился на 10-й строчке в таблице «Востока», имея в активе 1 очко.