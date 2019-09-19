Временно исполняющий главного тренера «Спартака» Харийс Витолиньш после поражения от «Металлурга» (3:4) прокомментировал итоги встречи. Также он объяснил неудачное начало игры своих подопечных.

— С нашей стороны так игры начинать нельзя. Не то что мы проспали, просто мы потеряли голову! Не знаю, от чего это зависит — надо подумать над этим. Все полетели вперед, все чего-то хотели. Пустили голы, которые нельзя было пропускать. Есть и положительные моменты, есть и вещи над которыми надо работать. Готовимся к следующей игре.

— Начало первого и второго периодов как под копирку: первые минуты и пропущенные голы. Это нехватка концентрации?

— Конечно. Где-то упустили. Думали, что сейчас все выйдет. Доли секунды проспали и получили.

— Насколько сказывается отсутствие вратаря Гудачека?

— В данный момент у нас Хомченко — третий вратарь. Уверенно стоит. Не хочу искать проблему во вратарях: сначала все идет от обороны. Команда должна помогать вратарю, сами ловить шайбу. У «Металлурга» двадцать пойманных на себя бросков. Нам тоже прибавлять в этом компоненте. (Юрий Ширинкин)

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