Виталий Атюшов не намерен завершать карьеру

40-летний защитник «Нефтехимика» Виталий Атюшов заявил, что пока не собирается завершать карьеру. Этим летом игрок находился в клубе из Нижнекамска на просмотре, почле чего заключил полноценный контракт.

— Сколько еще я смогу играть, жизнь покажет. Пока я буду нужен, пока я буду востребован — я буду выступать, — приводит слова игрока официальный сайт клуб. — Уйду, когда почувствую, что все, с меня хватит. Это неотъемлемая часть хоккея: когда-то придется заканчивать, но сейчас не думаю об этом.

— Вы с «Нефтехимиком» сначала подписали пробный контракт. У вас была уверенность в том, что сумеете закрепиться в команде?

— Ты не поедешь, подписывая пробный контракт, спустя рукава тренироваться и играть. Каждый человек, и я в том числе, едет уверенный в своих силах.

Конечно, я старался делать по максимуму, что от меня зависит: качественно и добросовестно исполнять свою работу, тренироваться, выполнять установки тренера...

— Этот сезон для Вас 24-й по счету. Банальный вопрос, но что вы ожидаете от него?

— Уже 24-й сезон... Хотелось бы еще юбилейный 25-й сезон сыграть! (Смеется).

По правде говоря, хотелось бы в этом сезоне попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Я раньше сюда приезжал в Нижнекамск играть, и могу сказать, что здесь всегда был боевой коллектив. Надеюсь, что в этом году у нас будет еще более боевой коллектив, чем раньше.

Конечно хотелось бы попасть дальше, не только в плей-офф, амбиции у всех есть. За Кубок Гагарина сражаются столько клубов, но победитель только один, поэтому надо ставить максимальные себе задачи.

— По количеству проведенных в чемпионатах России матчей вы после Даниса Зарипова и Алексея Калюжного пока занимаете третье место. Вы следите за своей статистикой?

— Честно говоря, от Вас впервые слышу. Я и не думал, что у меня 3-е место. Знал, что где-то там рядом стою, и, что у меня тысяча с чем-то матчей. А так статистику не смотрю.

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