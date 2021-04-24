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Виктор Тихонов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве»

11:37
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Нападающий Виктор Тихонов продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве», сообщает «Собкор02».

По информации источника, стороны договорились о заключении контракта. Сообщается, что официально о подписании соглашения с 32-летним форвардом будет объявлено после 30 апреля.

Сезон-2020/21 Тихонов провел в «Ак Барсе», на его счету 23 (11+12) очка в 42 матчах регулярного чемпионата и 5 (3+2) в 15 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

http://www.sobkor02.ru/news/stadium/23541/

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