«Куньлунь» разгромил «Барыс» в Астане

«Куньлунь» на выезде разгромил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:0.

В составе гостей забили Джек Родуолд, Брендон Ип, Кори Кейн, Зак Лесли и Винсент Ловерде.

«Куньлунь» набрал 17 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада». «Барыс» — шестой на «Востоке» (17 очков).

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«Барыс» (Астана) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Голы: Родуолд — 2 (бол., Йип, Вуд), 9:07 — 0:1. Йип — 6 (Челиос), 13:58 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 15:33 — 0:3. Лесли — 3 (бол., Вуд, Йип), 29:12 — 0:4. Ловерде — 1 (Николлс), 39:49 — 0:5.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 15:33) — Смит.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (7+8+13) — 29 (11+9+9).

Судьи: Гамалей, Спирин.

11 октября. Астана. Барыс-Арена.