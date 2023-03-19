Ветеран «Динамо» Петухов оценил сезон команды на «тройку с минусом»
Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов дал оценку выступления команды в прошедшем сезоне. Бело-голубые вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, со счетом 2-4 проиграв серию «Торпедо».
— Поставлю тройку с очень большим минусом, — сказал Петухов. — И то лишь потому, что в регулярном чемпионате случались отдельные неплохие матчи. В плей-офф команда, безусловно, провалилась. В прошлом году хотя бы прошли со скрипом «Северсталь», потом проиграв ЦСКА со счетом 0-4. Сейчас родное «Динамо» не осилило даже первый раунд. Три поражения подряд — и дальше идет «Торпедо». А ведь это соперник, который слабее и по финансовым возможностям, и по сумме мастерства игроков.
В свое время Валерий Павлинович Шанцев, будучи губернатором Нижегородской обалсти, мечтал о том, чтобы в плей-офф встретились «Динамо» и «Торпедо». Вряд ли он теперь порадовался такому исходу противостояния, — подытожил Петухов.
В понедельник состоится заседание совета директоров московского «Динамо», на котором прозвучат отчеты о выступлении команды в текущем сезоне.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
|2 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.03
|14:00
|
Авангард – Металлург
|- : -
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -