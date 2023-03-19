Ветеран «Динамо» Петухов оценил сезон команды на «тройку с минусом»

Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов дал оценку выступления команды в прошедшем сезоне. Бело-голубые вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, со счетом 2-4 проиграв серию «Торпедо».

— Поставлю тройку с очень большим минусом, — сказал Петухов. — И то лишь потому, что в регулярном чемпионате случались отдельные неплохие матчи. В плей-офф команда, безусловно, провалилась. В прошлом году хотя бы прошли со скрипом «Северсталь», потом проиграв ЦСКА со счетом 0-4. Сейчас родное «Динамо» не осилило даже первый раунд. Три поражения подряд — и дальше идет «Торпедо». А ведь это соперник, который слабее и по финансовым возможностям, и по сумме мастерства игроков.

В свое время Валерий Павлинович Шанцев, будучи губернатором Нижегородской обалсти, мечтал о том, чтобы в плей-офф встретились «Динамо» и «Торпедо». Вряд ли он теперь порадовался такому исходу противостояния, — подытожил Петухов.

В понедельник состоится заседание совета директоров московского «Динамо», на котором прозвучат отчеты о выступлении команды в текущем сезоне.