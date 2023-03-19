Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:00

Ветеран «Динамо» Петухов оценил сезон команды на «тройку с минусом»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Динамо»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов дал оценку выступления команды в прошедшем сезоне. Бело-голубые вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, со счетом 2-4 проиграв серию «Торпедо».

— Поставлю тройку с очень большим минусом, — сказал Петухов. — И то лишь потому, что в регулярном чемпионате случались отдельные неплохие матчи. В плей-офф команда, безусловно, провалилась. В прошлом году хотя бы прошли со скрипом «Северсталь», потом проиграв ЦСКА со счетом 0-4. Сейчас родное «Динамо» не осилило даже первый раунд. Три поражения подряд — и дальше идет «Торпедо». А ведь это соперник, который слабее и по финансовым возможностям, и по сумме мастерства игроков.

В свое время Валерий Павлинович Шанцев, будучи губернатором Нижегородской обалсти, мечтал о том, чтобы в плей-офф встретились «Динамо» и «Торпедо». Вряд ли он теперь порадовался такому исходу противостояния, — подытожил Петухов.

В понедельник состоится заседание совета директоров московского «Динамо», на котором прозвучат отчеты о выступлении команды в текущем сезоне.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Баландин: «Уровень хоккея в КХЛ стал очень низким, нет индивидуального мастерства»
Ветеран «Динамо» Петухов: «Авторитет генерального менеджера в клубе должен быть гораздо выше, чем у Сопина»
Кубок Гагарина: «Авангард» — «Металлург», ЦСКА — «Локомотив»
Вратарь «Адмирала» Серебряков — о серии с «Ак Барсом»: «Для меня это такие же игры, как в регулярке»
Экс-директор «Трактора»: «Все повторяют, что Челябинск — хоккейный город, а где команды в плей-офф?»
Берлев: «Считаю, мы не хуже «Ак Барса» — даже лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Гагарина: «Авангард» — «Металлург», ЦСКА — «Локомотив»

Ветеран «Динамо» Петухов: «Кудашов разочаровал. Было бы интересно увидеть Разина на тренерском мостике»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
1 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
2 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
2 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
2 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
14.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
19.03 14:00
Авангард – Металлург
 - : -
19.03 17:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости