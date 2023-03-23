Весь штаб Ларионова продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил, что команда сохранит весь тренерский штаб в следующем сезоне.

«Нельзя сказать, что не получилось что-то одно, наверное, сегодня не хватило концентрации. Никаких претензий к ребятам нет, игра была «от ножа», но хоккей есть хоккей. Не думаю, что можно говорить о том, что счет в серии мог быть другим, проиграли 0-4, этого уже не изменить. Мы все проанализируем, сделаем выводы, в следующем году вернемся в сильнее.

«В целом, я доволен результатами сезона, мы играли неплохо, заняли четвертое место на западе в регулярке, впервые за долгое время прошли первый раунд плей-офф. У нас очень молодая команда, она получила бесценный опыт, который поможет ей прогрессировать. Я благодарен всему тренерскому штабу во главе с Игорем Николаевичем, без них эти результаты были бы невозможны. На следующий сезон тренерский штаб остается целиком», — цитирует Харламова ТАСС.

Во втором раунде Кубка Гагарина нижегородская команда уступила в серии СКА (0-4) и завершила текущий сезон.