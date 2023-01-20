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Сегодня, 12:48

Сафин назвал оптимальных соперников для «Салавата Юлаева» на первый раунд плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поразмышлял, с кем из команд Восточной конференции уфимцам предпочтительнее встретиться на старте Кубка Гагарина.

«Таблица на «Востоке» настолько плотная, чемпионат настолько непредсказуем, что в плей-офф, на мой взгляд, любая команда может обыграть практически любую. Но если уж выбирать лучший вариант из тех, что есть, то идеальной позицией для старта в Кубке Гагарина для «Салавата Юлаева» стали бы первая или вторая строчка Востока. Почему? Потому что на седьмом месте с огромной долей вероятности окажется «Адмирал», а на восьмом — кто-то из квартета «Трактор», «Барыс», «Нефтехимик» и «Амур», кто из них — даже гадать не буду, при такой-то плотности. Но это мое личное мнение, и при этом я прекрасно понимаю, что клуб из Владивостока — тоже далеко не подарок, бодается, бьется, да еще и летать придется далеко. Но это тот случай, когда из всех зол выбирают меньшее», — приводит слова Сафина Betonmobile.ru.

При этом, по мнению Сафина, нынешнее положение уфимцев в таблице намекает, что вырваться в лидеры Востока команде Виктора Козлова будет очень непросто, и Сафин это прекрасно понимает.

«Салават Юлаев» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице «Востока», набрав 63 очка в 52 матчах.

Источник: Betonmobile.ru
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Венер Сафин
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5 Динамо М 53 31 22 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 52 30 22 68
2 Сибирь 53 32 21 68
3 Металлург 52 29 23 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 53 22 31 52
9 Барыс 54 23 31 50
10 Амур 51 22 29 50
11 Нефтехимик 52 23 29 49
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