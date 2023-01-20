Сафин назвал оптимальных соперников для «Салавата Юлаева» на первый раунд плей-офф
Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин поразмышлял, с кем из команд Восточной конференции уфимцам предпочтительнее встретиться на старте Кубка Гагарина.
«Таблица на «Востоке» настолько плотная, чемпионат настолько непредсказуем, что в плей-офф, на мой взгляд, любая команда может обыграть практически любую. Но если уж выбирать лучший вариант из тех, что есть, то идеальной позицией для старта в Кубке Гагарина для «Салавата Юлаева» стали бы первая или вторая строчка Востока. Почему? Потому что на седьмом месте с огромной долей вероятности окажется «Адмирал», а на восьмом — кто-то из квартета «Трактор», «Барыс», «Нефтехимик» и «Амур», кто из них — даже гадать не буду, при такой-то плотности. Но это мое личное мнение, и при этом я прекрасно понимаю, что клуб из Владивостока — тоже далеко не подарок, бодается, бьется, да еще и летать придется далеко. Но это тот случай, когда из всех зол выбирают меньшее», — приводит слова Сафина Betonmobile.ru.
При этом, по мнению Сафина, нынешнее положение уфимцев в таблице намекает, что вырваться в лидеры Востока команде Виктора Козлова будет очень непросто, и Сафин это прекрасно понимает.
«Салават Юлаев» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице «Востока», набрав 63 очка в 52 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|54
|41
|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|53
|18
|35
|41
|11
|Сочи
|51
|6
|45
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|52
|30
|22
|68
|2
|Сибирь
|53
|32
|21
|68
|3
|Металлург
|52
|29
|23
|66
|4
|Авангард
|51
|31
|20
|66
|5
|Ак Барс
|52
|28
|24
|64
|6
|Сал. Юлаев
|52
|27
|25
|63
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|9
|Барыс
|54
|23
|31
|50
|10
|Амур
|51
|22
|29
|50
|11
|Нефтехимик
|52
|23
|29
|49
|20.01
|15:30
|
Сибирь – Металлург
|- : -
|20.01
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|20.01
|19:00
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|20.01
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -