КХЛ: «Сибирь» — «Металлург», «Ак Барс» — «Авангард» и другие матчи 20 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

20 января, пятница

15.30 (мск) «Сибирь» — «Металлург»

19.00 «Ак Барс» — «Авангард»

19.00 «Куньлунь» — «Сочи»

19.00 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут