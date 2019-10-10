Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

Как стало известно «СЭ», вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин отправлен в отставку. Это решение было принято по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала», который уральцы проиграли в овертайме со счетом 3:4.

Величкин о своем увольнении: «Где взяли такую информацию? Там и спрашивайте!»

Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.

«Металлург» за годы руководства клубом Величкина дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), трижды выиграл чемпионат России (1999, 2001, 2007), а сам специалист семь раз признавался лучшим хоккейным руководителем России.

После 16 матчей «Магнитка» с 12 очками занимает предпоследнее, 11-е место, в Восточной конференции. Напомним, что после трех стартовых игр с поста главного тренера команды был уволен Йозеф Яндач, которого заменил вернувшийся в клуб Илья Воробьев.

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