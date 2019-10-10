Величкин о своем увольнении: «Где взяли такую информацию? Там и спрашивайте!»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейным операциям Геннадий Величкин прокомментировал информацию о своем увольнении из клуба.

— Где появилась такая информация? Вот где появилась — там и спрашивайте, — заявил Величкин.

В четверг «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил дома «Адмиралу» (3:4 ОТ) и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции. (Игорь Еронко)

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»