Величкин подвел итоги прошедшего регулярного чемпионата КХЛ
Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин подвел итоги прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Выделю две вещи из прошедшей регулярки, да и плей-офф. Позитивная составляющая — это то, что почти все команды подравнялись. Значит, потолок зарплат работает. Каждый может обыграть каждого. На Востоке что-то сумасшедшее было, вспомните «Сибирь» на первом месте. Раньше всегда одна четверка была, а по сезону ни Омск, ни «Ак Барс» ровно не шли и почти больше половины игр они были за пределами этой четверкой. В итоге «Ак Барс» в концовке прибавил, выиграли «Восток» и дошли до финала. «Нефтихимик» понравился, да в целом все команды. Теперь из-за потолка не могут пригласить десять звезд в команду, а условно пять, поэтому и такая борьба упорная. Раньше это не спорт был, а казино. Кто-то тратит миллиарды на клуб и трансферы, а другие и несколько миллионов не могут позволить. Значит в следующем году будет еще интереснее. Знаете, меня очень расстроило, что мы отказались от европейских площадок, сделали размеры коробки как в НХЛ. Почему мы на них смотрим? Мы не должны растить хоккеистов для НХЛ. В первую очередь для своего хоккея, чтобы он был красивее. Сейчас комбинаций сумасшедших очень мало. Когда Зарипов, Коварж, Мозякин и другие мастера невероятные передачи отдавали, помните? Сейчас все напоминает регби, постоянные тачдауны, шайбу пытаются вместе с вратарем в ворота затолкать, борьба на пятаке, постоянное давление», — приводит слова Величкина Legalbet.
В регулярном чемпионате КХЛ первое место в Восточной конференции занял казанский «Ак Барс», набрав 91 очко после 68 игр. Победителем западной конференции стал СКА, набравший 105 баллов.
В финале Кубка Гагарина играют ЦСКА и «Ак Барс». Счт в серии до четырех побед 3-2 в пользу армейцев. Шестая игра противостояния пройдет в четверг, 27 апреля в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало встречи в 19:30 МСК.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|2 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -