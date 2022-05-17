Стала известна зарплата новичка «Динамо» Готовца

Защитник Кирилл Готовец в это межсезонье подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

Как стало известно «СЭ», зарплата белорусского хоккеиста составит около 25 миллионов рублей за сезон.

Готовец в прошедшем сезоне провел за «Авангард» 42 матча в регулярке, в которых отдал 6 передач. В плей-офф у него 5 матчей и одна результативная передача.

В КХЛ он также выступал за минское «Динамо».