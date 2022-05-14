Вайсвельд: «В эмоциональном плане я Есмантовича понимаю»

Бывший генеральный менеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, который на пресс-конференции обвинил форварда «Далласа» Александра Радулова в предательстве.

«Могу сказать, что в эмоциональном плане я Есмантовича понимаю. Ведь ни для кого не секрет, что часто бывают ситуации, когда ты договариваешься с игроком, по рукам ударяешь, а потом открываешь Интернет, а он уже в другой команде. Обидно! Другой вопрос, что мы не знаем, о чем они разговаривали, и насколько слова президента ЦСКА соответствуют действительности. Было ли обещание со стороны Радулова подписать контракт с ЦСКА? Когда двое о чем-то договариваются, судить потом об этом по высказыванию одного из них — не совсем корректно. Ведь Александр по этому поводу пока публично ничего не говорил», — сказал Вайсфельд Betonmobile.ru.

Есмантович на итоговой пресс-конференции прокомментировал детали переговоров с экс-форвардом армейцев Александром Радуловым после сезона-2015/16.

«Понятно, что для хоккеистов играть в НХЛ — это мечта. Но тут мухи отдельно, а котлеты — отдельно. Если ты мечтаешь играть в НХЛ и рассчитываешь подписать там контракт, тогда не нужно никому ничего обещать в КХЛ. Но эта история юридически, кстати, уже никак не отразится на Радулове, если он захочет вернуться в Россию. Он уже давно неограниченно свободный агент в нашей лиге и может вести переговоры с кем хочет. Прав на него у ЦСКА нет, зато, похоже, остались обида и эмоции», — добавил Вайсфельд.