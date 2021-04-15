Вайсфельд объяснил вызов в сборную России защитника «Витязя» Паутова

Известный хоккейный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд в интервью «СЭ» высказал свое мнение о составе национальной сборной России на два товарищеских матча против команды Белоруссии.

«В нынешнем составе есть игроки, прошедшие чемпионаты мира и Олимпиады, а также те, кто приглашен сборную благодаря своей уверенной игре в нынешнем сезоне. Одним из таких игроков является защитник «Витязя» Юрий Паутов — лучший игрок обороны своей команды по показателю полезности. В составе команды большое представительство игроков из питерского СКА. В тоже время стоит отметить, что ряд опытных ребят не приглашен в сборную по ряду причин — кто-то слабо выступил в концовке чемпионата, кто-то разочаровал в плей-офф. В любом случае, состав команды к чемпионату мира претерпит еще изменения — добавятся еще участники финальной серии Кубка Гагарина», — сказал Вайсфельд.

Матчи Еврочелленджа против Белоруссии пройдут в Москве 23 и 24 апреля.