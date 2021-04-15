Шипачев прокомментировал подписание нового соглашения с «Динамо»

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев высказался по поводу нового контракта с московским клубом.

Хоккеист подписал трехлетнее соглашение с командой.

«Очень рад подписать контракт с «Динамо». В клубе мне все очень нравится — организация классная, клуб с большими задачами. Я очень рад и счастлив. Да, по новому соглашению были некоторые нюансы, но руководство пошло навстречу, мы обсудили срок контракта и финансовые вопросы. Договорились довольно быстро, все хорошо», — цитирует Шипачева Telegram-канал бело-голубых.

34-летний россиянин выступает за «Динамо» с 2018 года. На счету центрфорварда 216 матчей в составе москвичей и 223 (63+160) очка. Капитан бело-голубых является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба за все время выступления в КХЛ.