Василевский — об игре против «Автомобилиста»: «В первом периоде был немного не в своей тарелке»
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).
— Готовился как к обычной игре, но все равно в первом периоде был немного не в своей тарелке — все-таки играл против бывшей команды, где я провел больше 8 лет, — приводит слова Василевского официальный сайт клуба. — Во втором периоде стало эмоционально полегче.
— Чем эта команда отличается от той, которая была в прошлом сезоне?
— Конечно, они точечно усилились, пришел вратарь, но в целом ничем не изменилась.
— Удаления — главная проблема команды на старте сезона?
— Да, очень много удалений, что в игре с «Барысом», что сегодня. Это выбивает из игрового ритма. Надо убирать удаления, нужно играть в атаке, мы больше обороняемся.
— Что скажете о «Ладе», которая вернулась в КХЛ?
— Классно, что клуб с такой историей играет в лиге сильнейших. Набрали новую команду, новый тренерский штаб, так что посмотрим на них.
В следующем матче «Салават» 6 сентября встретится с «Ладой», «Автомобилист» днем позже сыграет с «Авангардом».
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