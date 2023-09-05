Василевский — об игре против «Автомобилиста»: «В первом периоде был немного не в своей тарелке»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2).

— Готовился как к обычной игре, но все равно в первом периоде был немного не в своей тарелке — все-таки играл против бывшей команды, где я провел больше 8 лет, — приводит слова Василевского официальный сайт клуба. — Во втором периоде стало эмоционально полегче.

— Чем эта команда отличается от той, которая была в прошлом сезоне?

— Конечно, они точечно усилились, пришел вратарь, но в целом ничем не изменилась.

— Удаления — главная проблема команды на старте сезона?

— Да, очень много удалений, что в игре с «Барысом», что сегодня. Это выбивает из игрового ритма. Надо убирать удаления, нужно играть в атаке, мы больше обороняемся.

— Что скажете о «Ладе», которая вернулась в КХЛ?

— Классно, что клуб с такой историей играет в лиге сильнейших. Набрали новую команду, новый тренерский штаб, так что посмотрим на них.

В следующем матче «Салават» 6 сентября встретится с «Ладой», «Автомобилист» днем позже сыграет с «Авангардом».