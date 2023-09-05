Тренер Владимир Крикунов заявил, что передумал писать мемуары
Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что планировал написать автобиографическую книгу, но отказался от этой затеи и объяснил почему.
— Вы планировали написать книгу. Как идут дела?
— Так и не начал. И не знаю, буду ли вообще писать.
— Передумали?
— Передумал.
— Почему?
— Не хочется. Всю правду не скажешь, а неправду писать не хочется.
— Вам можно сказать правду.
— Думаю, это делать необязательно. Все равно каждый идет своим путем. Каждый совершает ошибки, которых можно было избежать, если бы слушали старшее поколение. Это, наверное, и есть развитие. Каждый учится на своих ошибках. Иначе нельзя.
— Когда начинали тренерский путь, сразу стали прислушиваться к старшим?
— У меня тоже были ошибки. Я заканчивал карьеру в 34 года. Год я работал помощником. Через год меня сразу назначили главным. Я начал тренировать и шел своим путем, хотя работал с Тихоновым, Кулагиным, Локтевым, Карповым.
— Каким событиям хоккейной жизни обязательно посвятили бы отдельные главы книги?
— Не знаю. Книга — особое дело. Нужно все раскладывать по главам.
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