Тренер Владимир Крикунов заявил, что передумал писать мемуары

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что планировал написать автобиографическую книгу, но отказался от этой затеи и объяснил почему.

— Вы планировали написать книгу. Как идут дела?

— Так и не начал. И не знаю, буду ли вообще писать.

— Передумали?

— Передумал.

— Почему?

— Не хочется. Всю правду не скажешь, а неправду писать не хочется.

— Вам можно сказать правду.

— Думаю, это делать необязательно. Все равно каждый идет своим путем. Каждый совершает ошибки, которых можно было избежать, если бы слушали старшее поколение. Это, наверное, и есть развитие. Каждый учится на своих ошибках. Иначе нельзя.

— Когда начинали тренерский путь, сразу стали прислушиваться к старшим?

— У меня тоже были ошибки. Я заканчивал карьеру в 34 года. Год я работал помощником. Через год меня сразу назначили главным. Я начал тренировать и шел своим путем, хотя работал с Тихоновым, Кулагиным, Локтевым, Карповым.

— Каким событиям хоккейной жизни обязательно посвятили бы отдельные главы книги?

— Не знаю. Книга — особое дело. Нужно все раскладывать по главам.

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