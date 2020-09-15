Валерий Брагин: «Самое главное, что при 0:3 не опустили руки»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4).

— Первый период был за соперником, 0:3, второй и третий мы играли хорошо, сравняли счет. Ну и, конечно, этот гол в большинстве — необязательный: ошиблись, упустили... Оказалось, он решающий был, — цитирует Брагина сайт КХЛ. — Но самое главное, что при 0:3 не опустили руки, продолжали гнуть свою линию. Ощущения после игры, скажем так, неудовлетворительные. Потому что сравниваешь счет, имеешь преимущество на протяжении двух периодов...