Вадим Хомицкий: "Я сделал ошибку, когда вернулся из Северной Америки в первый раз"

Защитник "Сочи" Вадим Хомицкий в интервью "СЭ" подчеркнул, что совершил ошибку, вернувшись в Россию после первой попытки заиграть в Северной Америке в 2006 году. 34-летний хоккеист продлил с контракт с "Сочи".

– Со своим стилем игры вы могли заиграть в Северной Америке, дважды ездили в систему "Далласа", но быстро возвращались.

– Я сделал ошибку, когда вернулся в первый раз. Поторопился. Надо было потерпеть, поиграть еще, а я почему-то подумал, что у меня нет шансов. Только уехал, как у "Далласа" сломалось несколько защитников и из фарм-клуба забрали всех тех, с кем я выступал.

– А второй раз?

– Тогда я вообще зря поехал. Неправильно подготовился к сезону, не смог войти в ритм, да и из "Атланта" торопили. Мол, давай быстрей, возвращайся к нам. Не надо было и ехать в тот сезон за океан.

– Леонид Вайсфельд потом рассказывал, что главная проблема в том, что некоторые хоккеисты уезжают за океан, а потом возвращаются, и их надо долго переучивать. Причем в качестве примера приводил именно вас.

– Понимаю, о чем он. Вернувшись, я стал больше времени уделять атаке, часто уходил к чужим воротам. Но вообще у Милоша Ржиги это даже поощрялось, никаких запретов не было. Но в "Айове" я играл именно так. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Хомицкого