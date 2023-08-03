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Сегодня, 12:43

В «Тракторе» ответили на вопрос о возможной покупке Прохоркина

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, планирует ли клуб покупать форварда Николая Прохоркин, который ранее покинул СКА.

«Рассматривает ли «Трактор» подписание Николая Прохоркина? По поводу подписаний все вопросы к генеральному менеджеру», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

В сезоне КХЛ-2022/23 Прохоркин сыграл за СКА 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Николай Прохоркин
ХК СКА
ХК Трактор
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