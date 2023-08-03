В «Тракторе» ответили на вопрос о возможной покупке Прохоркина
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, планирует ли клуб покупать форварда Николая Прохоркин, который ранее покинул СКА.
«Рассматривает ли «Трактор» подписание Николая Прохоркина? По поводу подписаний все вопросы к генеральному менеджеру», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.
В сезоне КХЛ-2022/23 Прохоркин сыграл за СКА 10 матчей и набрал 5 (1+4) очков.
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|0
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|0
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