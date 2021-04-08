Стало известно о намерении «Трактора» ликвидировать фарм-клуб ради подписания новых игроков

В «Тракторе» намерены ликвидировать «Челмет», который выполнял функции фарм-клуба в ВХЛ. Сэкономленные деньги пойдут на подписание новых игроков.

Как сообщил сегодня телеграм-канал «Хоккей без зрителей», челябинский клуб заинтересован в подписании нападающих «Локомотива» Теему Пулккинена и Владимира Ткачева.

(Артур Хайруллин)