Стало известно о намерении «Трактора» ликвидировать фарм-клуб ради подписания новых игроков
12:31
В «Тракторе» намерены ликвидировать «Челмет», который выполнял функции фарм-клуба в ВХЛ. Сэкономленные деньги пойдут на подписание новых игроков.
Как сообщил сегодня телеграм-канал «Хоккей без зрителей», челябинский клуб заинтересован в подписании нападающих «Локомотива» Теему Пулккинена и Владимира Ткачева.
(Артур Хайруллин)
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