Стали известны условия контрактов Ткачева и Пулккинена в «Тракторе»

Стали известны условия новых контрактов нападающих Владимира Ткачева и Теему Пулккинена с «Трактором».

По информации Telegram-канала «Хоккей без зрителей», оба форварда подпишут контракты на 2 года. Зарплата Ткачева за 2 года составит в сумме 150 миллионов рублей, Пулккинен получит 125 миллионов рублей.

В сезоне-2020/21 Ткачев провел 53 матча за «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ, на его счету 28 (10+18) очков. В плей-офф 27-летний россиянин набрал 8 (4+4) очков в 11 встречах.

Пулккинен набрал 30 (16+14) очков в 46 играх регулярного чемпионата за московское «Динамо», в плей-офф у 29-летнего финна 9 (7+2) очков в 11 матчах.