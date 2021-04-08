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Стали известны условия контрактов Ткачева и Пулккинена в «Тракторе»

12:20
Мэт Робинсон и Владимир Ткачев (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мэт Робинсон и Владимир Ткачев (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны условия новых контрактов нападающих Владимира Ткачева и Теему Пулккинена с «Трактором».

По информации Telegram-канала «Хоккей без зрителей», оба форварда подпишут контракты на 2 года. Зарплата Ткачева за 2 года составит в сумме 150 миллионов рублей, Пулккинен получит 125 миллионов рублей.

В сезоне-2020/21 Ткачев провел 53 матча за «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ, на его счету 28 (10+18) очков. В плей-офф 27-летний россиянин набрал 8 (4+4) очков в 11 встречах.

Пулккинен набрал 30 (16+14) очков в 46 играх регулярного чемпионата за московское «Динамо», в плей-офф у 29-летнего финна 9 (7+2) очков в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/hockeybz/593

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