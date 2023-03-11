Слепышев — о серии с «Северсталью»: «В плане опыта у нас команда лучше, поэтому ЦСКА должен довести дело до победы»
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Московская команда повела в серии — 3-2.
«Достаточно тяжелая игра. Череповец добавил, а мы допускали глупые ошибки. Поэтому вышла нервная концовка. В моменте со своим голом я вышел на смену, и сразу получился выход два в один. Не стал ничего выдумывать и бросил. У нас много пропущенных шайб. Стараемся, разбираем и тренируем игру в средней зоне и обороне, но все равно допускаем индивидуальные ошибки. А соперник нас за это наказывает. Равная игра, Череповец старается. Команда у них из года в год попадает в плей-офф, пацаны растут. В плане опыта у нас команда лучше, поэтому мы должны довести дело до победы. У «Северстали» я бы выделил скорость, характер. Они играют до конца, независимо от счета. Им уважение за это», — цитирует «РБ Спорт» Слепышева.
Шестая игра пройдет в воскресенье, 12 марта, в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -