В СКА не рассматривают вопрос об отставке Кудашова

Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что руководство клуба на данный момент не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Алексея Кудашова.

— Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера, — приводит ТАСС слова Медведева. — Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке. Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров.

48-летний Кудашов возглавляет СКА и сборную России с 10 июля. С 2018 года он входил в тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга. СКА потерпел четыре поражения подряд и проиграл семь из последних девяти игр в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы