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В СКА не рассматривают вопрос об отставке Кудашова

17:58
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Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что руководство клуба на данный момент не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Алексея Кудашова.

22&nbsp;октября. Санкт-Петербург. СКА&nbsp;&mdash; &laquo;Нефтехимик&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3Б. Армейцы потерпели четвертое поражение подряд.Результаты СКА — кошмар. Но Кудашова нельзя выгонять — пострадает сборная

— Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера, — приводит ТАСС слова Медведева. — Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке. Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров.

48-летний Кудашов возглавляет СКА и сборную России с 10 июля. С 2018 года он входил в тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга. СКА потерпел четыре поражения подряд и проиграл семь из последних девяти игр в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

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https://tass.ru/sport/7041874

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