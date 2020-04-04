В Сиэтле ждут, когда объявить название клуба НХЛ

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис рассказал, когда ожидается презентация названия и эмблемы команды. «Сиэтл» приняли в НХЛ 4 декабря 2018 года. 32-й клуб лиги должен начать играть с сезона-2021/22.

— Мы по-прежнему плотно сотрудничаем с лигой, работаем над юридическими и процедурными вопросами, — цитирует Фрэнсиса официальный сайт НХЛ. — Прошу вас верить мне. Мы действительно усердно трудимся, а когда завершим эту работу, оценим ситуацию в городе, чтобы выбрать самый подходящий момент для объявления.

Мы знаем, что это очень важный вопрос для многих. Мы это понимаем. И для нас он очень важен. Но мы также отдаем себе отчет в том, что многие люди в нашем городе столкнулись с серьезными проблемами. Нам надо проявить понимание и уважение, хорошо подумать, когда стоит рассказать всем, как мы назовем команду.

У нас очень большой объем работы. Мы проводим совещания на уровне руководства, анализируем ход сезона со скаутами, которые занимаются профессионалами, строим планы, пытаемся понять, как пауза в сезоне может повлиять на драфт расширения и обычный драфт в 2021 году, а также на другие аспекты нашей деятельности.

Конечно, было бы проще найти тренера с опытом работы в НХЛ. У нас в составе соберутся игроки из разных команд, они не будут знакомы друг с другом. И для того, чтобы как можно быстрее наладить взаимопонимание и стать командой, они должны знать, что работают с опытным тренером. В сегодняшнем хоккее нужен специалист, умеющий общаться, способный наладить контакт с хоккеистами. Игра изменилась в плане того, как строится общение с хоккеистами, как они реагируют на поведение тренера. Опыт и умение общаться будут ключевыми требованиями для претендентов на пост наставника нашей команды.