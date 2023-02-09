Гомоляко об уходе Рябыкина из «Металлурга»: «Это внутриклубное решение. Думаю, оно правильное»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб прекратил сотрудничество с тренером Дмитрием Рябыкиным.
— Почему клуб расстался с Дмитрием Рябыкиным?
— Это наше решение. Почему оно было принято, я не буду распространяться.
— Тренеров не всегда увольняют за результат. Это подходит к ситуации с Рябыкиным?
— Говорить про увольнение Дмитрия Анатольевича я не хочу. Это наше внутриклубное решение. Думаю, что оно правильное.
— Будут ли поиски тренера по защитникам перед плей-офф?
— Нет. Мы не будем никого искать. Сейчас защитников выпускает Равиль Гусманов и справляется с этой ролью. Дальше — посмотрим.
— Не опасаетесь, что не хватит идей по игре в обороне? В прошлом плей-офф после отъезда тренера по защитникам Виктора Игнатьева пришлось нелегко.
— А причем здесь Игнатьев? Мы дошли до финала без него. Ничего страшного не произошло. Мы проиграли ЦСКА не из-за отсутствия Игнатьева. У нас опытные ребята. Они найдут правильные решения.
Рябыкин работал помощником главного тренера «Металлурга» с октября 2022 года. Клуб из Магнитогорска расторг контракт со специалистом 4 февраля.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -