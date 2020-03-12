В КХЛ объяснили спорный гол «Динамо»

«Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в овертайме обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд. Решающий гол забил Дмитрий Яшкин, шайба была засчитана после видеоповтора. Департамент судейства КХЛ объяснил эпизод.

«На 64-й минуте после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Дмитрием Яшкиным, специалист КХЛ инициировал видеопросмотр на положение вне игры перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: положения вне игры не было — хороший гол», — отмечено на официальном сайте.